Marzo inizia con SMS PosteInfo per accesso anomalo e conto sospeso, nuovo raggiro (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ci risiamo e il nuovo mese di Marzo viene inaugurato con un nuovo SMS PosteInfo in arrivo sui telefoni di tantissimi italiani. L’avviso del tutto fasullo e non certo inoltrato da Poste Italiane include l’alert per un presunto accesso anomalo al conto della vittima di turno, fatto che ha portato alla finta sospensione del conto. Come sempre, l’annuncio è del tutto fake e nasconde un tentativo di truffa da scansare ad ogni costo. La tipologia di SMS PosteInfo ora di nuovo in circolazione è quella presente nell’immagine di inizio articolo. A dire la verità. le finte comunicazioni in arrivo potrebbero essere anche leggermente diverse ma il tono allarmistico della nota non cambia. L’obiettivo è quello di generare panico ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ci risiamo e ilmese diviene inaugurato con unSMSin arrivo sui telefoni di tantissimi italiani. L’avviso del tutto fasullo e non certo inoltrato da Poste Italiane include l’alert per un presuntoaldella vittima di turno, fatto che ha portato alla finta sospensione del. Come sempre, l’annuncio è del tutto fake e nasconde un tentativo di truffa da scansare ad ogni costo. La tipologia di SMSora diin circolazione è quella presente nell’immagine di inizio articolo. A dire la verità. le finte comunicazioni in arrivo potrebbero essere anche leggermente diverse ma il tono allarmistico della nota non cambia. L’obiettivo è quello di generare panico ...

