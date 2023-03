Marsiglia-PSG e il valore della Ligue 1

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Alla vigilia de Le Classique di domenica scorsa – la sfida trae PSG, la più sentita di Francia – c’era ancora una piccola speranza che la lotta per la1 potesse rimanere aperta. Il PSG, come sempre, era al comando, ma i soli cinque punti di vantaggio e la prospettiva di uno scontro diretto in casa delsecondo in classifica, lasciavano ipotizzare, ai più ottimisti, la prospettiva che la squadra di Tudor potesse issarsi a soli due punti dalla capolista. Dalle parti del Velodrome il titolo manca da quasi quindici anni, da ancora prima che la dinastia qatariota prendesse in mano il Paris Saint Germain e lo portasse a cannibalizzare la1. Era il 2009/10, sulla panchina dell’OM sedeva Didier Deschamps e quella squadra poteva contare su un centrocampo di superba qualità, con Bruno Cheyrou e ...