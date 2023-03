Marocchi | «All’Inter giocatori con la pancia piena Cosa può fare Inzaghi?»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Simoneè il centro dei dibattiti generali sull’Inter e la stagione dei nerazzurri, deludente soprattutto in campionato. Giancarloha cercato di immedesimarsi nel tecnico su Sky Sport, questo il risultato. VOLONTÀ – Secondo Giancarloi problemi principali dell’Inter non dipendono dal suo allenatore: «Se sonoe mi presento ai dirigenti chiedo una rosa diversa. Non vogliocon la, gente che guadagna 5-6 milioni di euro che devo mettere in panchina. Io quando ho bisogno di loro per 20 minuti entrano in campo come se mi dovesseroun favore. Il Napoli non ha rinnovato il capitano, Mertens e venduto Koulibaly e Fabian Ruiz. Ha preso gente motivata, che io voglio avere con me in panchina. ...