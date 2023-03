Marito e moglie trovati morti in casa: sui corpi ferite da arma da fuoco (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un uomo e una donna, entrambi di circa 60 anni, sono stati ritrovati mort i nell'abitazione in cui vivevano, nel piccolo borgo di Serranova, frazione di Carovigno (Brindisi). Sul posto ci sono i ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un uomo e una donna, entrambi di circa 60 anni, sono stati rimort i nell'abitazione in cui vivevano, nel piccolo borgo di Serranova, frazione di Carovigno (Brindisi). Sul posto ci sono i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Lutto per Lino Banfi, è morta la moglie Lucia. Malata da tempo, Lucia Lagrasta, da sposata Zagaria (vero cognome de… - Frjeil : @BruhSoull @marginaliia @hengyuanzhixing @N_S_Egg @frejil Solo akihiko mio marito,, puoi essere la mia seconda moglie se fi tieni proprio - leggoit : Marito e moglie trovati morti in casa: sui corpi segni di violenza - GiuseppinaBuce2 : @GiancarloDeRisi Quanti sono i parlamentari marito e moglie marito marito moglie moglie che prendono due stipendi 30.000,00€? - g_giansante : RT @Linkiesta: Come racconta @g_giansante in “Leadership. Teorie, tecniche, buone pratiche e falsi miti” (@Caroccieditore), con garbo e fer… -