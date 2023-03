Mario Paciolla | rimesso lo striscione strappato | ' Istituzioni ci siano vicine'

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il giovane cooperante Onu napoletano, in prima linea per la pace in Colombia, è morto in circostanze misteriose. La famiglia non si arrende e chiede ...

CRONACA (Napoli). Articolo 21 e il Sindacato Unitario Giornalisti della Campania aderiscono alla Giornata Mondiale della Cura. Esposto nuovamente lo striscione dedicato a Mario Paciolla, che nella notte fra lunedi' 6 e martedi' 7 febbraio 2023 e' stato strappato dal balcone della sede del Sugc. Presenti i genitori di Mario Paciolla; il segretario regionale del Sugc, Claudio ... giornalista investigativo e caporedattore di WikiLeaks (in remoto) PARTECIPANO: Free Assange Italia Articolo 21 Imbavagliati Giustizia per Mario Paciolla Sindacato unitario giornalisti della ...

Un mese fa una mano ignota aveva rimosso lo striscione dedicato a Mario Paciolla, cooperante Onu morto in Colombia in circostanze misteriose, dal balcone della sede del Sindacato Unitario Giornalisti ...