Marilungo | ex CdA Juventus | “Pressioni da Agnelli per approvare il bilancio”

Le parole dell'ex membro del Consiglio d'Amministrazione della Juventus, Daniela Marilungo, infittiscono il caos relativo alle ultime vicende giudiziarie che vedono coinvolto il club bianconero. L'inchiesta Prisma, relativo al caso plusvalenze fittizie e che è sin qui costato l'attuale meno quindici in classifica, si arricchisce di ulteriori dettagli dopo la pubblicazione delle parole della dirigente ...

