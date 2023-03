Maria De Filippi torna in tv | C' è Posta Per Te in onda sabato e domenica Amici

(Di mercoledì 1 marzo 2023) I palinsesti di Canale 5 sono stati travolti dalla morte di Maurizio Costanzo e modificati in forma di rispetto per il lutto diDe. Dal giorno della scomparsa del popolare giornalista e conduttore, Mediaset continua a mandare sulle sue reti in ogni blocco pubblicitario tre messaggi per ricordare Maurizio. Da4 marzo 2023 C'èPer Te va indopo lo speciale discorso dedicato a Costanzo e alle sue trasmissioni storiche. La conferma arriva direttamente da WittyTv, il sito ufficiale dove vengono pubblicati i contenuti trasmessi in tv e realizzati dalla Fascino, la società di produzione della De, mentre Fanpage ha parlato nelle ultime ore di un ritorno delle trasmissioni da lunedì 6 marzo. Per il people show sono previste ...

Mancherà dal palinsesto Mediaset per tutta la settimana Uomini e Donne . Uno stop atteso, e necessario, per rispetto del lutto che ha colpitoDee per permettere alla conduttrice di riprendersi dopo la scomparsa del marito, avvenuta lo scorso 24 febbraio. Il giornalista era ricoverato in ospedale da tre settimane per un ...

L’autrice dei programmi Fascino è stata al fianco di Maria De Filippi nei momenti più bui, compreso quello in prima fila nella Chiesa degli ...Un selfie può cambiarti la vita in peggio. E' successo all'uomo che ha chiesto e ottenuto una foto a Maria de Filippi durante la camera ardente del marito Maurizio Costanzo.