Margherita Cassano primo presidente donna della Corte di Cassazione

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Con la nomina adi“infrange un altro tabu’, diventando la primaa ricoprire la carica di giudice piu’ alta in Italia”. Lo ha dichiarato il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Elisabetta Casellati, sottolineando che “oggi e’ una giornata storica per la nostra magistratura e per il Paese”. “E’ un’altra tappa importantissima nel lungo e faticoso cammino dell’emancipazione femminile e verso l’agognato traguardoparita’ di genere. Un risultato che – ha proseguito Casellati –ha potuto raggiungere grazie alle sue indiscusse competenze professionali e a un cursus honorum che l’ha vista ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Per la prima volta il Consiglio superiore della magistratura ha nominato una donna presidente della Cassazione. Si… - tempoweb : #MargheritaCassano prima donna presidente Corte di #Cassazione #1marzo - MauroGiansante : RT @PolicyMaker_mag: E' arrivata l'ufficialità, oggi #MargheritaCassano #Cassazione - fanpage : Il Csm ha nominato Margherita Cassano presidente della Corte di Cassazione. È la prima donna nella storia italiana… - ItaliaOggi : Il Csm nomina Margherita Cassano primo presidente della Cassazione - -

ROMA - Una magistrata, per la prima volta, pochi minuti prima delle 11, al vertice della Corte di Cassazione. È. E alla presenza di Sergio Mattarella l'ha eletta oggi all'unanimità il Csm. Con un coro di elogi che arrivano da destra e da sinistra, sia dai laici che dai togati, per una ...Per la prima volta il Csm ha nominato una donna presidente della Cassazione. Si tratta di, in passato presidente della Corte d'appello di Firenze e attualmente 'vice' del presidente uscente della Suprema Corte, Pietro Curzio, a cui subentra. La nomina è stata decisa all'...è la nuova presidente della Corte di Cassazione. L'ha nominata il plenum del Consiglio superiore della magistratura, presieduto dal capo dello Stato Sergio Mattarella, votando all'...

Csm nomina Margherita Cassano presidente della Cassazione Agenzia ANSA

Roma, 1 mar. (askanews) - Margherita Cassano, presidente aggiunto in Cassazione, è stata nominata dal plenum del Csm primo presidente della ...Con la nomina a primo presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano “infrange un altro tabu’, diventando la prima donna a ricoprire la carica di giudice piu’ alta in Italia”. Lo ha dichiara ...