Margherita Cassano | prima donna presidente della Cassazione Nominata all’unanimità dal Csm Mattarella | “Giornata storica”

Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, concludendo la seduta del Csm che ha eletto all'unanimitàpresidente della Corte di Cassazione. Il capo dello Stato ha ...ROMA -è stata eletta primo presidente della Corte di Cassazione. È la prima donna a ricoprire questo incarico, e succede a Pietro Curzio. Il voto è arrivato all'unanimità dal plenum del ...... ha una formazione da penalista ma è stata anche per 4 anni al Csm e presidente della Corte d'appello di Firenze Fiorentina, di origine lucana, nata nel 1955,è la prima donna a ...

Csm nomina Margherita Cassano presidente della Cassazione Agenzia ANSA

ROMA (ITALPRESS) – Margherita Cassano è stata eletta primo presidente della Corte di Cassazione. E' la prima donna a ricoprire questo incarico, e succede a Pietro Curzio. Il voto è arrivato ...