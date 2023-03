Margherita Cassano presidente della Cassazione, il presidente Mattarella: “Eccezionale profilo professionale” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il sigillo del plenum del Consiglio superiore della magistratura, dopo la proposta all’unanimità, è arrivato. Margherita Cassano è la prima donna a guidare la Cassazione. Un traguardo raggiunto dopo essere stata la prima magistrata nel 2020 ad accedere ai vertici della Suprema Corte nel delicato incarico di vice del presidente grazie a un curriculum inattaccabile solidissimo fatto di esperienze di altissimo livello da pm e da giudice. “Sappiamo tutti che si tratta della prima donna, e se questo aspetto non ha influito sulla nomina, voglio ricordare che 5 giorni fa sono stati ricordati i 60 dalla legge che ha immesso le donne in magistratura ed è quindi un’occasione importante. Posto in evidenza l’Eccezionale profilo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il sigillo del plenum del Consiglio superioremagistratura, dopo la proposta all’unanimità, è arrivato.è la prima donna a guidare la. Un traguardo raggiunto dopo essere stata la prima magistrata nel 2020 ad accedere ai verticiSuprema Corte nel delicato incarico di vice delgrazie a un curriculum inattaccabile solidissimo fatto di esperienze di altissimo livello da pm e da giudice. “Sappiamo tutti che si trattaprima donna, e se questo aspetto non ha influito sulla nomina, voglio ricordare che 5 giorni fa sono stati ricordati i 60 dalla legge che ha immesso le donne in magistratura ed è quindi un’occasione importante. Posto in evidenza l’...

