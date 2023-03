Margherita Cassano eletta presidente della Cassazione, è la prima donna (Di mercoledì 1 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Margherita Cassano è stata eletta primo presidente della Corte di Cassazione. E' la prima donna a ricoprire questo incarico, e succede a Pietro Curzio. Il voto è arrivato all'unanimità dal plenum del Csm, presieduto dal capo dello Stato, Sergio Mattarella.Nata nel 1955 a Firenze, ma di origini lucane, è figlia di un alto magistrato, Pietro Cassano, che ha presieduto molti processi negli anni di piombo, compreso quello che ha portato alla condanna di Renato Curcio. Margherita Cassano entra in magistratura nel 1980, addetta al settore penale, dal 1981 al '98 è stata pm a Firenze, dove si è occupata di importanti indagini su associazioni di stampo mafioso e traffico internazionale di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) –è stataprimoCorte di. E' laa ricoprire questo incarico, e succede a Pietro Curzio. Il voto è arrivato all'unanimità dal plenum del Csm, presieduto dal capo dello Stato, Sergio Mattarella.Nata nel 1955 a Firenze, ma di origini lucane, è figlia di un alto magistrato, Pietro, che ha presieduto molti processi negli anni di piombo, compreso quello che ha portato alla condanna di Renato Curcio.entra in magistratura nel 1980, addetta al settore penale, dal 1981 al '98 è stata pm a Firenze, dove si è occupata di importanti indagini su associazioni di stampo mafioso e traffico internazionale di ...

