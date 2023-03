Margherita Cassano è la prima donna presidente della Cassazione Mattarella | “Momento importante per la Repubblica”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Per la prima volta il Consiglio superiore della magistratura ha nominato una donna presidente della Cassazione. Si… - AvvCanu : Margherita Cassano è la prima donna Presidente della Corte di Cassazione - IlModeratoreWeb : Margherita Cassano eletta presidente della Cassazione, è la prima donna - - nestquotidiano : Margherita Cassano eletta presidente della Cassazione, è la prima donna - HuffPostItalia : Margherita Cassano, prima donna al vertice della Cassazione (di F. Olivo) -

E' la prima donna a guidare la Corte di Cassazione ., come ampiamente previsto da diverse settimane, è stata eletta al vertice della giurisdizione ordinaria. La sua nomina è stata decisa all'unanimità dal plenum del Csm, presieduto ...Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, concludendo la seduta del Csm che ha eletto all'unanimitàpresidente della Corte di Cassazione. Il capo dello Stato ha ...ROMA -è stata eletta primo presidente della Corte di Cassazione. È la prima donna a ricoprire questo incarico, e succede a Pietro Curzio. Il voto è arrivato all'unanimità dal plenum del ...

Csm nomina Margherita Cassano presidente della Cassazione Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...La Commissione valuterà ora attentamente il contenuto e gli effetti del provvedimento, che non è stato ancora notificato, per valutare la risposta (‘follow-up’) adeguata”. Così un portavoce della Comm ...