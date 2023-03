Margherita Cassano è la prima donna presidente della Cassazione. Chi è: la biografia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nominata dal Csm, subentra a Pietro Curzio di cui era 'vice'. 'Il magistrato abbia umanità e rispetto degli ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nominata dal Csm, subentra a Pietro Curzio di cui era 'vice'. 'Il magistrato abbia umanità e rispetto degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Per la prima volta il Consiglio superiore della magistratura ha nominato una donna presidente della Cassazione. Si… - Agenzia_Ansa : 'Il ruolo del magistrato non è solo fatto di abilità ma di umanità, di ascolto, di rispetto degli altri, per compr… - Pigi06156123 : RT @SecolodItalia1: Effetto-Meloni anche sulla Cassazione: arriva la prima presidente donna, è Margherita Cassano - alexethno : RT @Agenzia_Ansa: 'Il ruolo del magistrato non è solo fatto di abilità ma di umanità, di ascolto, di rispetto degli altri, per comprendere… - AiseStampa : Margherita #Cassano nuova Presidente della #Cassazione -