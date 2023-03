Maresca | «Sperimentiamo una nuova regola per il fuorigioco»

Leggi su calcionews24

Fabio, arbitro di Serie A, ha parlato a Il Mattino. PAROLE – «Si sta sperimentando l'ipotesi che un giocatore possa essere considerato in gioco se una sola parte del corpo è in linea con il penultimo difensore. Questo cambierebbe radicalmente tutto, lo stile del gioco, il modo di attaccare e di difendere. Nei tornei Under 18 si sta già sperimentando. Secondo me si va in questa direzione. Proprio perché l'obiettivo è rendere le partite più spettacolari, con un numero maggiore di reti».