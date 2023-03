Marelli: «Non condanno nessuno, ma l’atteggiamento di Serra con Mou è stato poco edificante» (Di mercoledì 1 marzo 2023) In seguito alla discussione tra Mourinho e il quarto uomo Serra nella gara tra Cremonese e Roma, l’ex arbitro, ora opinionista su Dazn, Luca Marelli ha parlato dell’accaduto. Serra ci tiene a precisare che non condanna, ancora, nessuno dei due coinvolti ma è convinto che qualcosa tra Mourinho e Serra sia accaduto. Di seguito il pensiero di Marelli su Facebook: “In vicende come quella di ieri sera, la parola d’ordine è sempre e solo una: prudenza. Fino a questa mattina abbiamo solo delle ricostruzioni: ipotesi di frasi dette, labiali più o meno leggibili, affermazioni di una parte. Ora, vedendo la partita in diretta ieri sera dalla booth di Dazn e con la possibilità di osservare più volte le immagini, sinceramente ho avuto la sensazione che sia accaduto qualcosa di strano”. Continua ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 marzo 2023) In seguito alla discussione tra Mourinho e il quarto uomonella gara tra Cremonese e Roma, l’ex arbitro, ora opinionista su Dazn, Lucaha parlato dell’accaduto.ci tiene a precisare che non condanna, ancora,dei due coinvolti ma è convinto che qualcosa tra Mourinho esia accaduto. Di seguito il pensiero disu Facebook: “In vicende come quella di ieri sera, la parola d’ordine è sempre e solo una: prudenza. Fino a questa mattina abbiamo solo delle ricostruzioni: ipotesi di frasi dette, labiali più o meno leggibili, affermazioni di una parte. Ora, vedendo la partita in diretta ieri sera dalla booth di Dazn e con la possibilità di osservare più volte le immagini, sinceramente ho avuto la sensazione che sia accaduto qualcosa di strano”. Continua ...

