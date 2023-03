Mare Fuori, Filippo e Naditza tornano in carcere? La verità (Di mercoledì 1 marzo 2023) In Mare Fuori Filippo e Naditza, come si sa, sono evasi dal carcere e in tantissimi si stanno domandando se ci torneranno. Sembra che Carmine cercherà anche di aiutarli, ma pare anche, almeno stando a quanto riportano alcune voci in rete, che comunque i due peggioreranno la loro situazione, in quanto non mancheranno loro i problemi. In effetti sembra anche che non saranno poche le problematiche che saranno costretti a fronteggiare. Prima di tutto, una volta Fuori, riusciranno a sentirsi davvero liberi, ma tale sensazioni durerà poco, anche perché sembra che poi avranno la costante paura di essere nuovamente trovati e di andare in carcere. Che succederà? Mare Fuori, Filippo e Naditza A ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 1 marzo 2023) In, come si sa, sono evasi dale in tantissimi si stanno domandando se ci torneranno. Sembra che Carmine cercherà anche di aiutarli, ma pare anche, almeno stando a quanto riportano alcune voci in rete, che comunque i due peggioreranno la loro situazione, in quanto non mancheranno loro i problemi. In effetti sembra anche che non saranno poche le problematiche che saranno costretti a fronteggiare. Prima di tutto, una volta, riusciranno a sentirsi davvero liberi, ma tale sensazioni durerà poco, anche perché sembra che poi avranno la costante paura di essere nuovamente trovati e di andare in. Che succederà?A ...

