Mare Fuori, confermate anche la quinta e la sesta stagione: ecco quando escono (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Rai non rinuncerà così facilmente a Mare Fuori. Il successo della fiction di Rai Due è ormai sotto gli occhi di tutti. Prima il boom su Rai Play, che ha fatto ottenere numeri da capogiro alla piattaforma di streaming. Poi la seconda vita su Netflix dove, dopo l’uscita dello scorso giugno, è saldamente nella top 10 delle serie tv più viste. Mare Fuori, confermate la quinta e sesta stagione Ora a ridosso del debutto della terza stagione, che arriverà in anteprima su Rai Play dal 1 febbraio e poi dal 15 su Rai Due, arrivano notizie confortanti sul futuro della serie. La quarta stagione dello show era già stata confermata in contemporanea con la produzione della terza. Ma durante la conferenza stampa di presentazione la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Rai non rinuncerà così facilmente a. Il successo della fiction di Rai Due è ormai sotto gli occhi di tutti. Prima il boom su Rai Play, che ha fatto ottenere numeri da capogiro alla piattaforma di streaming. Poi la seconda vita su Netflix dove, dopo l’uscita dello scorso giugno, è saldamente nella top 10 delle serie tv più viste.laOra a ridosso del debutto della terza, che arriverà in anteprima su Rai Play dal 1 febbraio e poi dal 15 su Rai Due, arrivano notizie confortanti sul futuro della serie. La quartadello show era già stata confermata in contemporanea con la produzione della terza. Ma durante la conferenza stampa di presentazione la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davidemaggio : Capita che gli sceneggiatori dicano: ‘che famo? Famoli scopà’. È successo anche nella seconda stagione di Mare Fuor… - localteamtv : Crotone, fuori dalla camera ardente la distesa di fiori. C'è anche un cartello con scritto: 'le persone in balia de… - SimoneAlliva : È così bella la vittoria di #Schlein perché ci dice che non bisogna aver paura dei più bravi: non bisogna oscurarli… - zorpinilover : RT @dreamingtom_: appreciation tweet per il cast di mare fuori con la piccola futura LA DOLCEZZA??????? - GiacomoGhinazzi : LENTINI - MARE FUORI (Giacomo Ghinazzi REMIX) -