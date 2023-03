Mare Fuori 3, recensione del quinto e sesto episodio della serie Rai (Di mercoledì 1 marzo 2023) Titolo episodi: L’amore non esiste e L’età dell’innocenza. Regia: Ivan Silvestrini. Creata da: Cristiana Farina. Cast: Maria Esposito, Massimiliano Caiazzo, Nicolas Maupas, Valentina Romani, Carmine Recano, Carolina Crescentini. Genere: Drammatico, sentimentale, adolescenziale. Durata: 70 minuti e 60 minuti. Dove li abbiamo visti: su RaiPlay. Trama: Latifah continua ad accusare la distanza da Kubra. Il rapporto tra Cardiotrap e Gemma è appeso a un filo mentre un nuovo ingresso in Ipm desta curiosità. Filippo e Nad incontrano Carmine. Massimo ha capito che Mimmo vuole confessare e chiede a Carmine di Spronarlo. Filippo e Nad trovano una bella sorpresa nei loro zaini. Kubra ha deciso di scrivere una lettera alla madre. Mare Fuori 3 torna con la messa in onda di due nuovi episodi questa sera su Rai 2. Negli episodi precedenti, abbiamo visto come Filippo ... Leggi su cinemaserietv (Di mercoledì 1 marzo 2023) Titolo episodi: L’amore non esiste e L’età dell’innocenza. Regia: Ivan Silvestrini. Creata da: Cristiana Farina. Cast: Maria Esposito, Massimiliano Caiazzo, Nicolas Maupas, Valentina Romani, Carmine Recano, Carolina Crescentini. Genere: Drammatico, sentimentale, adolescenziale. Durata: 70 minuti e 60 minuti. Dove li abbiamo visti: su RaiPlay. Trama: Latifah continua ad accusare la distanza da Kubra. Il rapporto tra Cardiotrap e Gemma è appeso a un filo mentre un nuovo ingresso in Ipm desta curiosità. Filippo e Nad incontrano Carmine. Massimo ha capito che Mimmo vuole confessare e chiede a Carmine di Spronarlo. Filippo e Nad trovano una bella sorpresa nei loro zaini. Kubra ha deciso di scrivere una lettera alla madre.3 torna con la messa in onda di due nuovi episodi questa sera su Rai 2. Negli episodi precedenti, abbiamo visto come Filippo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davidemaggio : Capita che gli sceneggiatori dicano: ‘che famo? Famoli scopà’. È successo anche nella seconda stagione di Mare Fuor… - localteamtv : Crotone, fuori dalla camera ardente la distesa di fiori. C'è anche un cartello con scritto: 'le persone in balia de… - SimoneAlliva : È così bella la vittoria di #Schlein perché ci dice che non bisogna aver paura dei più bravi: non bisogna oscurarli… - Asiainside_ : Qualcuno faccia partire la sigla di mare fuori - AntonyaFoglia : RT @lorenzomega_: ragazza media dopo aver visto una puntata di mare fuori essere tipo: 'maro amo oggi mi sento napoletana' no giulia sei di… -