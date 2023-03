Mare fuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata (Di mercoledì 1 marzo 2023) , 1 marzo Stasera, mercoledì 1 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la terza puntata di Mare fuori 3, la terza stagione della fortunata serie tv (già disponibile su RaiPlay dal 1 febbraio) con Carolina Crescentini, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati e Valentina Romani. A fare da sfondo c’è sempre l’Istituto di detenzione minorile, una bolla dove i “ragazzi interrotti” hanno la possibilità di capire chi sono e cosa vogliono al di là di quello che sono stati fuori da quelle mura. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. trama Nel primo episodio della terza puntata, intitolato L’amore non ... Leggi su tpi (Di mercoledì 1 marzo 2023) , 1 marzo Stasera, mercoledì 1 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda ladi3, lastagionefortunata serie tv (già disponibile su RaiPlay dal 1 febbraio) con Carolina Crescentini, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati e Valentina Romani. A fare da sfondo c’è sempre l’Istituto di detenzione minorile, una bolla dove i “ragazzi interrotti” hanno la possibilità di capire chi sono e cosa vogliono al di là di quello che sono statida quelle mura. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel primo episodio, intitolato L’amore non ...

