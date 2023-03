Mare fuori 3: le anticipazioni della terza puntata (Di mercoledì 1 marzo 2023) Passano le settimane e Mare fuori 3 si conferma una delle serie fenomeno delle ultime stagioni tv. Nel mese di febbraio, su RaiPlay ha sfondato il muro dei 105 milioni di visualizzazioni, con 45 milioni di ore di fruizione: numeri impressionanti, così come la composizione del pubblico, visto che oltre il 40% è composto da under 25. La fiction ideata da Cristiana Farina è un culto assoluto, sbanca anche sui social e si difende bene anche sulla tv generalista visto che gli episodi in chiaro su Rai2 toccano anche il 9% di share. Ecco cos'accadrà nella terza puntata, in onda mercoledì 1° marzo. Mare fuori 3, le anticipazioni della terza puntata La notizia della morte di uno dei ragazzi sconvolge ... Leggi su panorama (Di mercoledì 1 marzo 2023) Passano le settimane e3 si conferma una delle serie fenomeno delle ultime stagioni tv. Nel mese di febbraio, su RaiPlay ha sfondato il muro dei 105 milioni di visualizzazioni, con 45 milioni di ore di fruizione: numeri impressionanti, così come la composizione del pubblico, visto che oltre il 40% è composto da under 25. La fiction ideata da Cristiana Farina è un culto assoluto, sbanca anche sui social e si difende bene anche sulla tv generalista visto che gli episodi in chiaro su Rai2 toccano anche il 9% di share. Ecco cos'accadrà nella, in onda mercoledì 1° marzo.3, leLa notiziamorte di uno dei ragazzi sconvolge ...

