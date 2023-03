Mare Fuori, 105 milioni di visualizzazioni a febbraio su RaiPlay (Di mercoledì 1 marzo 2023) Mare Fuori, 105 milioni di visualizzazioni a febbraio su RaiPlay. La serie tv si conferma il fenomeno targato Rai tra giovani e non. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di mercoledì 1 marzo 2023), 105disu. La serie tv si conferma il fenomeno targato Rai tra giovani e non. Tvserial.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davidemaggio : Capita che gli sceneggiatori dicano: ‘che famo? Famoli scopà’. È successo anche nella seconda stagione di Mare Fuor… - localteamtv : Crotone, fuori dalla camera ardente la distesa di fiori. C'è anche un cartello con scritto: 'le persone in balia de… - SimoneAlliva : È così bella la vittoria di #Schlein perché ci dice che non bisogna aver paura dei più bravi: non bisogna oscurarli… - Al1ciotta : RT @ludovvv_: pensavo che mare fuori fosse una trashata, ora ne sono letteralmente ossessionata - ms_spara : @eziomauro Nella costa adriatica, dove non ci sono i frangiflutti, gli stabilimenti balneari si trovano con spiagge… -