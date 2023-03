Mardi Gras: prossimo appuntamento a Pomezia (Di mercoledì 1 marzo 2023) La band romana dei Mardi Gras sarà in concerto per la prima volta sul palco del Chattanooga Area 51 di Pomezia giovedì 9 marzo alle ore 22.00. Sul palco del Chattanooga i Mardi Gras eseguiranno il meglio della loro produzione in un caleidoscopio sonoro da non perdere. Il nome del gruppo deriva dall’ultimo album in studio dei Creedence Clearwater Revival, oltre ad essere il Carnevale di New Orleans, un caleidoscopio di musica, colori ed energia. Italiani ma da sempre con l’orecchio e il cuore rivolti verso i songwriters americani, irlandesi ed inglesi, i Mardi Gras hanno la voglia di raccontare storie, sentimenti e movimenti dell’anima. Una volontà di ricerca sonora con nuove sfide da affrontare, un percorso che negli anni li ha fatti evolvere da gruppo acustico ad ... Leggi su funweek (Di mercoledì 1 marzo 2023) La band romana deisarà in concerto per la prima volta sul palco del Chattanooga Area 51 digiovedì 9 marzo alle ore 22.00. Sul palco del Chattanooga ieseguiranno il meglio della loro produzione in un caleidoscopio sonoro da non perdere. Il nome del gruppo deriva dall’ultimo album in studio dei Creedence Clearwater Revival, oltre ad essere il Carnevale di New Orleans, un caleidoscopio di musica, colori ed energia. Italiani ma da sempre con l’orecchio e il cuore rivolti verso i songwriters americani, irlandesi ed inglesi, ihanno la voglia di raccontare storie, sentimenti e movimenti dell’anima. Una volontà di ricerca sonora con nuove sfide da affrontare, un percorso che negli anni li ha fatti evolvere da gruppo acustico ad ...

