Marcolin | Napoli-Lazio? Sarà una gara piena di gol' '

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Dario, ex centrocampista di, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live. Queste le sue parole: "Aeravamo due capitani, io e Mauro Bonomi, in una stagione molto difficile. Giocare nelè speciale, ci è rimasto nella vita, nel lavoro, nelle amicizie, chi passa aviene ricordato sempre. -afferma- La cosa bella è che chi ha giocato acontinua anche dopo, non è così per tutte le città e per le squadre italiane. La storia delladice che ha sempre giocato meglio quando ha affrontato le grandi squadre, perché l’hanno affrontata a viso aperto. -prosegue- Quindi venerdì spero e credo cheuna partita spettacolare, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: IL DOPPIO EX - Marcolin: 'Napoli-Lazio? Spero in una gara spettacolare e piena di gol' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL DOPPIO EX - Marcolin: 'Napoli-Lazio? Spero in una gara spettacolare e piena di gol' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL DOPPIO EX - Marcolin: 'Napoli-Lazio? Spero in una gara spettacolare e piena di gol' - napolimagazine : IL DOPPIO EX - Marcolin: 'Napoli-Lazio? Spero in una gara spettacolare e piena di gol' - apetrazzuolo : IL DOPPIO EX - Marcolin: 'Napoli-Lazio? Spero in una gara spettacolare e piena di gol' -

Ultimissime Calcio- Dario, presente negli studi di Canale 8 per il programma 'Ne parliamo il lunedì', ha parlato della storica cavalcata deldi Luciano Spalletti e individuando un periodo per l'...Ai microfoni di Canale8, ospite di Silver Mele in "Ne parliamo il lunedì", è intervenuto l'allenatore ed ex calciatore Dario. "Oggi, non so dire se è ildi Osimhen o di Kvaratskhelia o di Spalletti o di Lobotka o di Kim o di Meret( quanti clean sheet) Per la tipologia di gioco, ilnon spende tante ...Darioè intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC, Kiss Kiss, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio. Ecco quanto evidenziato da CN24: "L'...

Marcolin: "Ufficialità scudetto Napoli, facciamo un calcolo: vi do una data" CalcioNapoli24

Dario Marcolin, ex centrocampista di Napoli e Lazio, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "A Napoli eravamo due capitani, io e Mauro Bonomi, in una stagione molto difficile. Giocare nel ...L'ex calciatore azzurro prova a sbilanciarsi su quando la squadra di Spalletti potrebbe laurearsi campione. Dario Marcolin, ex centrocampista, oggi commentatore tecnico ed opinionista DAZN, ha rilasci ...