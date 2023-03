Marc Marquez si guarda attorno, ma la Ducati lo snobba (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’andamento delle prestazioni della Honda HRC sono per la prima volta, dopo tempo, altalenanti. I pochi risultati, o meglio la competitività della RCV fa sempre più dubitare il campione spagnolo Marc Marquez che probabilmente comincia a sondare il territorio in cerca di una moto più competitiva. La Ducati farebbe al caso suo probabilmente, viste le caratteristiche che hanno portato la Desmosedici a trionfare la scorsa stagione, ma a quanto pare il team di Borgo Panigale non è interessato Secondo quanto riporta ESPN MotoGP il fenomeno di Cervera non è affatto nei piani del team italiano. Questo dichiara Paolo Ciabatti: “Ducati non ha bisogno di un extraterrestre come Marc, ha già il suo – riferendosi probabilmente a Pecco Bagnaia – poi Marquez ha 30 anni e non è nelle corde del team ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’andamento delle prestazioni della Honda HRC sono per la prima volta, dopo tempo, altalenanti. I pochi risultati, o meglio la competitività della RCV fa sempre più dubitare il campione spagnoloche probabilmente comincia a sondare il territorio in cerca di una moto più competitiva. Lafarebbe al caso suo probabilmente, viste le caratteristiche che hanno portato la Desmosedici a trionfare la scorsa stagione, ma a quanto pare il team di Borgo Panigale non è interessato Secondo quanto riporta ESPN MotoGP il fenomeno di Cervera non è affatto nei piani del team italiano. Questo dichiara Paolo Ciabatti: “non ha bisogno di un extraterrestre come, ha già il suo – riferendosi probabilmente a Pecco Bagnaia – poiha 30 anni e non è nelle corde del team ...

