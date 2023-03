Mara Venier | la vacanza col nipotino scatena gli hater | «Quanti soldi» Lei | ma perché non va a rompere i co***oni da un' altra parte?

(Di mercoledì 1 marzo 2023), libera da impegni professionali, è volata con ilinper vivere un'esperienza a 360 gradi di Disneyland Paris, il parco divertimenti per bambini e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Oggi @fabfazio sarà ospite da Mara Venier a DomenicaIn per ricordare Maurizio Costanzo. - SerenityG_90 : RT @amicii_news: Tutti presenti. Gerry, Kledi, Signorini, Celentano, Mara Venier, Sabrina Ferilli e tantissimi altri. Maurizio era davvero… - DonnaGlamour : Mara Venier, critiche per una foto con il nipotino, lei risponde: “Ti sembra un commento da fare?” - PosteNews : Intervista a #FerzanOzpetek, regista degli spot di #PosteEnergia che vedono #MaraVenier protagonista: “Con lei una… - DueNotizie : Le lacrime di Maria De Filippi e Mara Venier, l'affetto della gente comune e dei vip: autisti sempre più stressati -

La conduttrice è stata accusata e in particolare ad un utente ha deciso di rispondere a ...Ha lasciato l'Italiache ha deciso di distrarsi in questi giorni difficili per il mondo della televisione, dovuti alla scomparsa di Maurizio Costanzo. Dopo la toccante puntata di domenica scorsa, con ...si trova a Parigi insieme al nipotino e una foto pubblicata sui social ha ricevuto qualche commento spiacevole: lei risponde arrabbiata. Nonna a tempo pieno,si sta godendo ...

Mara Venier con il nipotino a Parigi: piovono critiche e lei risponde arrabbiata Today.it

Mara Venier si trova a Parigi insieme al nipote e una foto pubblicata sui social ha ricevuto un commento spiacevole: lei risponde arrabbiata.Mara Venier ormai dovrebbe averci fatto il callo, ogni due per tre si ritrova davanti agli haters. L’ultima volta l’hanno a causa di non essere in ...