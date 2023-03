Mara Sattei e il suo rapporto con la religione: "Chi canta prega due volte" (Di mercoledì 1 marzo 2023) Mara Sattei si racconta a 'Le Iene' . La cantante, protagonista del tormentone estivo con Fedez e Tananai 'La dolce vita' e in gara alla 73esima edizione del festival di Sanremo con il brano 'Duemila ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 1 marzo 2023)si racconta a 'Le Iene' . Lante, protagonista del tormentone estivo con Fedez e Tananai 'La dolce vita' e in gara alla 73esima edizione del festival di Sanremo con il brano 'Duemila ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: 'Chi canta prega due volte, e credere in Dio mi ha dato la forza di combattere, di non avere paura' La sua fede in Dio le ha p… - Bianca34874951 : RT @fanpage: 'Chi canta prega due volte, e credere in Dio mi ha dato la forza di combattere, di non avere paura' La sua fede in Dio le ha p… - angiuoniluigi : RT @fanpage: 'Chi canta prega due volte, e credere in Dio mi ha dato la forza di combattere, di non avere paura' La sua fede in Dio le ha p… - fanpage : 'Chi canta prega due volte, e credere in Dio mi ha dato la forza di combattere, di non avere paura' La sua fede in… - kocevar_igor : Mara Sattei - Duemilaminuti (Official Video - Sanremo 2023) -