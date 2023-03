Manifestazione 4 marzo a Firenze, il corteo si allunga. E ci saranno anche Schlein e Conte (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tante le realtà, politiche e non, che hanno annunciato la loro partecipazione per sabato. Partenza alle 14 dalla Santissima Annunziata, passaggio davanti al Miche e arrivo in Santa Croce. Leggi su lanazione (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tante le realtà, politiche e non, che hanno annunciato la loro partecipazione per sabato. Partenza alle 14 dalla Santissima Annunziata, passaggio davanti al Miche e arrivo in Santa Croce.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... controradio : Firenze, 4 marzo, manifestazione antifascista per la scuola, appello di docenti UniFi e parteciperà anche Elly Schl… - silviovintaloro : RT @Cgil_Liguria: ?? Cgil e Flc #Genova e #Liguria alla manifestazione di #Firenze del 4 marzo per dire no ad ogni forma di violenza ?@colle… - Cgil_Liguria : ?? Cgil e Flc #Genova e #Liguria alla manifestazione di #Firenze del 4 marzo per dire no ad ogni forma di violenza ?… - marzo7paolo : RT @Anpinazionale: L'ANPI ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONE ANTIFASCISTA DEL 4 MARZO A FIRENZE 'È importante e necessario dare una risposta fort… - davimar5280 : RT @HuffPostItalia: Elly Schlein sarà alla manifestazione antifascista di Firenze del 4 marzo -