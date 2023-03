Mancini: "Raspadori? La speranza è che torni presto in campo anche se gioca poco'' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Mancini: "Raspadori? La speranza è che torni presto in campo anche se gioca poco, giocheremo a Napoli nel momento giusto, vogliamo riportare la Nazionale ai Mondiali" A margine della presentazione della partnership FIGC-Telepass, il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole: "Quando abbiamo difficoltà forse è meglio, la partita sarà difficile, l'Inghilterra è una delle squadre più forti del mondo e non è un gruppo semplice da passare, sarà importante iniziare vero. -afferma Mancini - Notizie sull'infortunio di Raspadori? anche per lui la speranza è che torni ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 1 marzo 2023): "? Laè cheinse, giocheremo a Napoli nel momento giusto, vogliamo riportare la Nazionale ai Mondiali" A margine della presentazione della partnership FIGC-Telepass, il commissario tecnico dell'Italia, Roberto, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole: "Quando abbiamo difficoltà forse è meglio, la partita sarà difficile, l'Inghilterra è una delle squadre più forti del mondo e non è un gruppo semplice da passare, sarà importante iniziare vero. -afferma- Notizie sull'infortunio diper lui laè che...

