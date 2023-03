Mancini | «Raspadori giocatore decisivo anche se a Napoli gioca e non gioca»

(Di mercoledì 1 marzo 2023) A margine della presentazione della partnership tra Figc e Telepass, il commissario tecnico dell’Italia, Roberto, ha parlato alla stampa presente. Tra i temi toccati c’è ovviamente la prossima partita della Nazionale contro l’Inghilterra, valevole per le qualificazioni ad Euro 2026. Queste le parole di: «Quando abbiamo difficoltà forse è meglio, la partita sarà difficile, l’Inghilterra è una delle squadre più forti del mondo e non è un gruppo semplice da passare, sarà importante iniziare vero». Il fatto che le italiane vadano avanti nelle coppe europee è un segnale o è casualità?«Le squadre è vero, sono italiane, ma calciatori italiani ce ne sono pochi. Questo è un po’ il problema. La mia speranza è che giochino sempre di più, ci fa piacere che le nostre squadre vadano avanti e vincere le coppe sarebbe un bene per il calcio ...

Lo stesso vale per Raspadori perchè è diventato un giocatore veramente decisivo anche se a Napoli gioca e non gioca, confido nel recupero di tutti', ha aggiunto Mancini

Mancini pensa già all'Inghilterra: "Maradona sede perfetta e aspetto Raspadori..." La Gazzetta dello Sport

È già tutto pronto per Italia-Inghilterra, il match di qualificazione a Euro 2024 che vedrà nuovamente la nazionale italiana di Roberto Mancini - campioni d'Europa in carica dopo il successo dell'esta ...ROMA - "Abbiamo ritrovato l’entusiasmo. Il nostro obiettivo non è solo quello di vincere la Nations League a giugno, ma fare il massimo in tutte le competizioni. Vogliamo riportare i mondiali in Itali ...