Mancini: 'Domenica niente stadio L'Arezzo? Vincerà il campionato' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Parla lo storico presidente amaranto in vista del match col Città di Castello. 'Seguirò la gara da ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 1 marzo 2023) Parla lo storico presidente amaranto in vista del match col Città di Castello. 'Seguirò la gara da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tommasocerno : ?? SULLE TRACCE DELLA TALPA ecco i tabulati tecnici che raccontano una storia diversa sull'incontro in autogrill fra… - RaffaeleCiotti : @pasqlaragione Mancini è semplicemente un coglione da espulsione ogni Domenica ma per molti giornalai è il futuro d… - DZedizioni : Domenica troverete Fernando Santini al Drop Monti ??? Non mancate! Massimo Mancini Paintings In Arte ?… - Profilo3Marco : RT @lauraboldrini: Oggi alla casa della memoria e della storia l’@Anpinazionale festeggia i 103 anni della partigiana Jole Mancini. Accan… - DZedizioni : Valerio la Martire al Drop Monti domenica 26 febbraio? Non potete perdervelo! Massimo Mancini Paintings In Arte… -