Manchester United, Ferguson avverte: «Serve un attaccante» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le parole di Sir Alex Ferguson, ex storico allenatore del Manchester United, sulle necessità della squadra inglese Sir Alex Ferguson ha parlato a Sky Sports UK della situazione offensiva del Manchester United. PAROLE – «Non credo che Rashford sia un attaccante. Gioca nel settore sinistro ed è fantastico, è bravo nella rifinitura e tira molto bene soprattutto rasoterra, il che è davvero importante. È sicuramente in ottima forma ed è colui che segna di più, ma ci servirebbe un altro attaccante». L'articolo proviene da Calcio News 24.

