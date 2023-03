"Mancava un'ora per colpire il Cremlino". Così Kiev ha spaventato Mosca (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il drone che ha lambito la regione di Mosca è un avvertimento che non può essere passato inosservato tra i corridoi del potere del Cremlino: è caduto un'ora prima di raggiungere la capitale russa Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il drone che ha lambito la regione diè un avvertimento che non può essere passato inosservato tra i corridoi del potere del: è caduto un'ora prima di raggiungere la capitale russa

