Mancati soccorsi, è scontro tra Frontex e guardia costiera (Di mercoledì 1 marzo 2023) Che nel naufragio di Steccato di Cutro qualcosa non tornasse si era capito subito. Ieri però, mentre i cadaveri salivano a 66, i dubbi sulla gestione dei soccorsi hanno preso L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 1 marzo 2023) Che nel naufragio di Steccato di Cutro qualcosa non tornasse si era capito subito. Ieri però, mentre i cadaveri salivano a 66, i dubbi sulla gestione deihanno preso L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pietro13774113 : RT @M5S_Europa: Se la catena dei soccorsi fosse partita in tempo probabilmente si sarebbero potute salvare molte vite umane. Presenteremo u… - ficantetony1 : @LegaSalvini cioè mai, perchè voialtri non siete in grado di fermare neanche le mosche, al massimo farete qualche d… - GiuseppeAvvisa5 : RT @paolo_olivari: @matteosalvinimi @guardiacostiera Nessuno mette ovviamente in dubbio ne l’impegno di @guardiacostiera o @GDF ma qualcos… - Gregonnio : @fattoquotidiano Con la piega che stanno prendendo le indagini circa i mancati soccorsi da parte della Guardia Cost… - JackieMilesiF : Strage di Cutro,Guardia costiera nn sapeva Confermata la ricostruzione di Repubblica sui mancati soccorsi al caicco… -