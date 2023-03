Mancata zona rossa a Bergamo, venti gli indagati (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono una ventina gli indagati nell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione dell’emergenza Covid e in particolare sulla Mancata adozione della zona rossa nella bergamasca. La Procura di Bergamo ha chiusa l’inchiesta sulla Mancata adozione della zona rossa nella prima fase dell’emergenza Covid Tra questi, secondo quanto è trapelato, ci sono l’ex premier Giuseppe Conte, l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, il Governatore della Lombardia, Attilio Fontana, l’ex assessore Giulio Gallera, il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro, il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, l’allora capo della Protezione Civile, Angelo Borrellli e l’ex dirigente dello stesso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono unana glinell’inchiesta della Procura disulla gestione dell’emergenza Covid e in particolare sullaadozione dellanella bergamasca. La Procura diha chiusa l’inchiesta sullaadozione dellanella prima fase dell’emergenza Covid Tra questi, secondo quanto è trapelato, ci sono l’ex premier Giuseppe Conte, l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, il Governatore della Lombardia, Attilio Fontana, l’ex assessore Giulio Gallera, il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro, il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, l’allora capo della Protezione Civile, Angelo Borrellli e l’ex dirigente dello stesso ...

