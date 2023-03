Mancano i lavoratori in Italia, il Governo: ‘Siamo pronti a far entrare legalmente 500.000 immigrati’ (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’Italia è pronta in questo 2023 a far entrare legalmente 500.000 immigrati, ma guai a parlare di “piano” come ha voluto sottolineare il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, da tempo considerato l’autentico braccio destro di Giorgia Meloni. Mancano i lavoratori in Italia: Lollobrigida pensa agli immigrati La questione è quella del piano flussi 2023, ovvero la modalità con cui ogni anno il Governo cerca di colmare la mancanza di manodopera in Italia promuovendo l’arrivo di immigrati per fornire quei lavoratori di cui necessitano soprattutto i settori del turismo e dell’agricoltura. “Noi quest’anno lavoreremo per fa entrare legalmente quasi 500.000 immigrati – ha dichiarato Lollobrigida ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’è pronta in questo 2023 a far500.000 immigrati, ma guai a parlare di “piano” come ha voluto sottolineare il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, da tempo considerato l’autentico braccio destro di Giorgia Meloni.in: Lollobrigida pensa agli immigrati La questione è quella del piano flussi 2023, ovvero la modalità con cui ogni anno ilcerca di colmare la mancanza di manodopera inpromuovendo l’arrivo di immigrati per fornire queidi cui necessitano soprattutto i settori del turismo e dell’agricoltura. “Noi quest’anno lavoreremo per faquasi 500.000 immigrati – ha dichiarato Lollobrigida ...

