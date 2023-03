Mamma e figlio adescavano uomini su Facebook: un truffato di 25mila euro tenta il suicidio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sullo schermo era un’affascinante donna con qualche problema economico, pronta a fare amicizia via social. Dietro alla tastiera invece si nascondeva una coppia di truffatori, Mamma e figlio di 60 e 30 anni, pronti a mettere in scena una relazione sentimentale per scucire al malcapitato di turno il denaro anche sotto ricatto. La vicenda, riportata da Tuscia Web, inizia i primi del 2022. La coppia conosce la vittima residente nel Viterbese su Facebook con un profilo fake e dopo aver finto di avere una relazione con l’uomo di 50 anni iniziano a chiedere soldi con le più svariate scuse, diventate via via sempre più insistenti. Le minacce anche a casa della famiglia Dopo un po’ però la vittima si rifiuta di pagare ed ecco che iniziano i ricatti e la terribile accusa di denunciarlo per aver costretto alla prostituzione la ... Leggi su tpi (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sullo schermo era un’affascinante donna con qualche problema economico, pronta a fare amicizia via social. Dietro alla tastiera invece si nascondeva una coppia diri,di 60 e 30 anni, pronti a mettere in scena una relazione sentimentale per scucire al malcapitato di turno il denaro anche sotto ricatto. La vicenda, riportata da Tuscia Web, inizia i primi del 2022. La coppia conosce la vittima residente nel Viterbese sucon un profilo fake e dopo aver finto di avere una relazione con l’uomo di 50 anni iniziano a chiedere soldi con le più svariate scuse, diventate via via sempre più insistenti. Le minacce anche a casa della famiglia Dopo un po’ però la vittima si rifiuta di pagare ed ecco che iniziano i ricatti e la terribile accusa di denunciarlo per aver costretto alla prostituzione la ...

