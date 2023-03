Maltrattamenti in famiglia | 51enne arrestato in Irpinia

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMarzano di Nola (AV) – Undi Marzano di Nola, in provincia di Avellino, è statodagli agenti del Commissariato di Lauro che hanno eseguito nei suoi confronti l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Avellino. L’umo, accusato diine già destinatario di una misura di divieto di avvicinamento all’abitazione e ai luoghi frequentati da moglie e figli, è stato trasferito nel carcere di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro di Nola ha eseguito nei confronti di un 51enne di Marzano di Nola ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di atti persecutori