Maltempo | Senigallia | livello fiume e situazione migliorano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... v_senigallia : Corinaldo: maltempo, alcune strade chiuse per la presenza di acqua e fango - SkyTG24 : Maltempo, a Senigallia il fiume Misa supera il livello di sicurezza - AnsaMarche : Maltempo: a Senigallia fiume Misa supera livello sicurezza. Il sindaco Olivetti apre il Centro Operativo Comunale - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Maltempo: a Senigallia fiume Misa supera livello sicurezza Il sindaco Olivetti apre il Centro O… -

(Ancona), città colpita pesantemente dall'alluvione del 15 settembre così come il suo hinterland e parte del Pesarese e del Maceratese, "il livello del fiume Misa e dei fossi sta lentamente ...... che causò ingentissimi danni nel Senigalliese e nel Pesarese oltre a 13 morti (una 56enne è ancora dispersa) nell'hinterland di. La procura di Ancona ha infatti trasmesso gli atti ai ......nuova allerta per la città di(Ancona), ancora alle prese con i danni della scorsa alluvione del 15 settembre 2022. Su tutto il territorio regionale oggi c'è l'allerta gialla e il...

Maltempo nelle Marche: a Senigallia scatta l'allerta per il fiume Misa. La diretta il Resto del Carlino

Preoccupa il maltempo nel Centro Italia e, in particolare, nelle Marche. Su tutto il territorio regionale è in corso un'allerta gialla ...