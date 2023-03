Maltempo | a Senigallia il fiume Misa supera il livello di sicurezza

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Ancora pioggia e nuova allerta per la città di, vicino ad Ancona, già alle prese con i danni della scorsa alluvione del 15 settembre 2022. Su tutto il territorio regionale oggi c'è l'allerta gialla e ilsull'area dei fiumie Nevola ha causato l'innalzamento deldela Bettolelle, dove si è registrato ilmento deldi

per la città di, vicino ad Ancona, già alle prese con i danni della scorsa alluvione del 15 settembre 2022 . Su tutto il territorio regionale oggi c'è l'allerta gialla e ilsull'

Il sindaco Massimo Olivetti ha disposto l'apertura del centro operativo comunale (Coc) per monitorare la situazione che, finora, non ha registrato fenomeni meteorologici particolarmente significativi.A seguito delle abbondanti pioggia di questa mattina, il livello del fiume Misa a Bettolelle ha superato il livello di sicurezza. Il Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti ha disposto l'apertura del C ...