Malore per l’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino: ricoverato in ospedale (Di mercoledì 1 marzo 2023) l’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, è stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli in seguito a un Malore. Le sue condizioni sono giudicate buone dai medici. Ferlaino, che compirà 92 anni a maggio, è trattenuto in osservazione ma potrebbe essere dimesso già nelle prossime ore. l’ex L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 1 marzo 2023)del, è statoall’Fatebenefratelli in seguito a un. Le sue condizioni sono giudicate buone dai medici., che compirà 92 anni a maggio, è trattenuto in osservazione ma potrebbe essere dimesso già nelle prossime ore.L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : Operazione di salvataggio per il trasporto a piano stradale di una persona colta da malore nel #Duomo di #Milano.… - SkyTG24 : Pugilato, malore per Daniele Scardina: operato d'urgenza alla testa - RaiNews : #Boxe, malore per Daniele #Scardina durante un allenamento. È stato operato d'urgenza nella sua Rozzano. Le sue con… - ImolaOggi : Pugilato, malore per Daniele Scardina: operato d'urgenza, è grave - PieraCerquone : Daniele Scardina operato d'urgenza: malore dopo l'allenamento -