Malore per Ferlaino: come sta l'ex presidente del Napoli (Di mercoledì 1 marzo 2023) L'ex numero uno della formazione di Maradona e della stagione d'oro del club azzurro, oggi ultranovantenne, ha avuto un Malore ed è stato portato in ospedale Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 1 marzo 2023) L'ex numero uno della formazione di Maradona e della stagione d'oro del club azzurro, oggi ultranovantenne, ha avuto uned è stato portato in ospedale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : Operazione di salvataggio per il trasporto a piano stradale di una persona colta da malore nel #Duomo di #Milano.… - SkyTG24 : Pugilato, malore per Daniele Scardina: operato d'urgenza alla testa - RaiNews : #Boxe, malore per Daniele #Scardina durante un allenamento. È stato operato d'urgenza nella sua Rozzano. Le sue con… - Dear_Inanna_Z : RT @11Giuliano: Normalità: Marsala in lutto per la morte di Sergio Brugnone. Aveva 42 anni, ed è scomparso per un malore improvviso che non… - Sara_fromArda : @errico_erika Speriamo che se lo sia fatto davvero, almeno tre dosi. Un bel biglietto per la lotteria del malore improvviso. -