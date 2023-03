Malore per Daniele Scardina, il pugile è grave: il messaggio toccante dell’ex Diletta Leotta (Di mercoledì 1 marzo 2023) È di questi minuti una pessima notizia che riguarda l’ex fidanzato di Diletta Leotta Daniele Marco Scardina, pugile italiano di fama mondiale. L’atleta, mentre si allenava come di consueto in una palestra specializzata in arti da combattimento come il pugilato nei pressi di Milano, ha interrotto anzitempo l’allenamento perché si sentiva poco bene. Daniele Scardina Stando a quanto riportato Carabinieri della Compagnia di Corsico, che fanno capo al Comando provinciale di Milano, Scardina ha avvertito prima un dolore all’orecchio e poi alla gamba prima di accasciarsi al suolo privo di senso. Immediati sono stati i soccorsi che, dopo aver valutato le condizioni dell’atleta, hanno deciso di intubarlo alla clinica Humanitas di Rozzano dove ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 1 marzo 2023) È di questi minuti una pessima notizia che riguarda l’ex fidanzato diMarcoitaliano di fama mondiale. L’atleta, mentre si allenava come di consueto in una palestra specializzata in arti da combattimento come il pugilato nei pressi di Milano, ha interrotto anzitempo l’allenamento perché si sentiva poco bene.Stando a quanto riportato Carabinieri della Compagnia di Corsico, che fanno capo al Comando provinciale di Milano,ha avvertito prima un dolore all’orecchio e poi alla gamba prima di accasciarsi al suolo privo di senso. Immediati sono stati i soccorsi che, dopo aver valutato le condizioni dell’atleta, hanno deciso di intubarlo alla clinica Humanitas di Rozzano dove ...

