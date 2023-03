Malattie rare, appello dei pazienti per migliorare le cure dell’insufficienza intestinale cronica (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Anche quest’anno, in occasione della Giornata nazionale dedicata all’Insufficienza intestinale cronica benigna (Iicb), Un Filo per la Vita onlus ha rinnovato il proprio impegno attraverso un’iniziativa di sensibilizzazione istituzionale – tenutasi questa mattina alla Camera dei deputati – per chiedere l’inserimento della Iicb all’interno dell’elenco delle Malattie rare. Tra i presenti anche il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. A scendere in campo – riporta una nota – anche molte associazioni di pazienti (Aised; Amici Lazio onlus; Fais odv; Apistom Torino odv; Associazione Anna; Eseo Italia; Gipsi Odv; Poic & dintorni onlus; Uniti per la Pipo) per chiedere “a gran voce omogeneità della presa in carico e dei percorsi terapeutici su tutto il territorio, formazione degli ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Anche quest’anno, in occasione della Giornata nazionale dedicata all’Insufficienzabenigna (Iicb), Un Filo per la Vita onlus ha rinnovato il proprio impegno attraverso un’iniziativa di sensibilizzazione istituzionale – tenutasi questa mattina alla Camera dei deputati – per chiedere l’inserimento della Iicb all’interno dell’elenco delle. Tra i presenti anche il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. A scendere in campo – riporta una nota – anche molte associazioni di(Aised; Amici Lazio onlus; Fais odv; Apistom Torino odv; Associazione Anna; Eseo Italia; Gipsi Odv; Poic & dintorni onlus; Uniti per la Pipo) per chiedere “a gran voce omogeneità della presa in carico e dei percorsi terapeutici su tutto il territorio, formazione degli ...

