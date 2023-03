Mafie, mille luci a Milano per lanciare la Giornata della memoria e dell’impegno: “Tenere alta l’attenzione in vista delle Olimpiadi” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Più di mille luci dedicate alle vittime innocenti delle Mafie. Le hanno accese i ragazzi e le ragazze di Libera ieri sera, martedì 28 febbraio, di fronte all’arco della Pace di Milano per lanciare la XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno promossa dall’associazione antimafia e da Avviso Pubblico. “È possibile” è lo slogan della manifestazione che partirà dai Bastioni di Porta Venezia per arrivare in piazza Duomo dove saranno letti i nomi delle oltre mille vittime delle Mafie. Semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, bambini e bambine, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Più didedicate alle vittime innocenti. Le hanno accese i ragazzi e le ragazze di Libera ieri sera, martedì 28 febbraio, di fronte all’arcoPace diperla XXVIIIpromossa dall’associazione antimafia e da Avviso Pubblico. “È possibile” è lo sloganmanifestazione che partirà dai Bastioni di Porta Venezia per arrivare in piazza Duomo dove saranno letti i nomioltrevittime. Semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, bambini e bambine, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : Mafie, mille luci a Milano per lanciare la Giornata della memoria e dell’impegno: “Tenere alta l’attenzione in vist… - maic_ceci : Non basterebbero mille tweet per rievocare le grandi imprese di un professionista poliedrico e innovativo: l’impegn… - AndreaLompio53 : @PSchioppa @diVirgilioA @MeMeEsposito Quindi che senso ha andare a Roma? Non sarebbe meglio e più facile coordinare… -