Madre e figlio sui social si fingono donne in cerca di amore e ingannano uomini soli: arrestati (Di mercoledì 1 marzo 2023) I carabinieri di Terni hanno scoperto truffe online che prendeva di mira gli uomini soli. Hanno fatto credere a un cinquantenne di essersi fidanzato con una donna avvenente, che non esisteva. Poi il ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 1 marzo 2023) I carabinieri di Terni hanno scoperto truffe online che prendeva di mira gli. Hanno fatto credere a un cinquantenne di essersi fidanzato con una donna avvenente, che non esisteva. Poi il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : «Al ministro #Piantedosi è mancata umanità. Venga in Aula e faccia chiarezza. Sono indignata, se una madre mette su… - fanpage : Maria De Filippi è arrivata nella Sala della Promoteca con il figlio adottivo Gabriele Costanzo: sono seduti al fia… - raffaellapaita : Sono madre e non ho mai desiderato che mio figlio fosse come me. Anche perché mio figlio è meglio di me. E spesso i… - TgrRaiUmbria : Truffa ai danni di un cinquantenne, arrestati madre e figlio - cmqpiena : piantino del giorno offerto dalla madre di un ragazzo transgender che su FB scrive “bye bye deadname” e dà il benve… -