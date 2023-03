Made In Italy, l’abbraccio del Ministro Urso alla ceramica vietrese (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Made in Italy abbraccia il Made in Vietri sul Mare. Il connubio si è celebrato grazie alla partecipazione del Ministro Adolfo Urso in presenza alla direzione nazionale della CNA. Il presidente nazionale di CNA, Dario Costantini ha voluto ringraziare il Ministro per la partecipazione e per il buon lavoro che sta portando avanti a tutela di tutte le produzioni artistiche e tradizionali che costituiscono il dorso centrale del brand Made In Italy, con un segno concreto della bellezza prodotta dai maestri artigiani che in CNA hanno da sempre il loro braccio di supporto nella difesa e nella valorizzazione della tradizione. Il vaso in ceramica vietrese donato al ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIlinabbraccia ilin Vietri sul Mare. Il connubio si è celebrato graziepartecipazione delAdolfoin presenzadirezione nazionale della CNA. Il presidente nazionale di CNA, Dario Costantini ha voluto ringraziare ilper la partecipazione e per il buon lavoro che sta portando avanti a tutela di tutte le produzioni artistiche e tradizionali che costituiscono il dorso centrale del brandIn, con un segno concreto della bellezza prodotta dai maestri artigiani che in CNA hanno da sempre il loro braccio di supporto nella difesa e nella valorizzazione della tradizione. Il vaso indonato al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescoLollo1 : Domani a Dubai. Importanti appuntamenti per rafforzare il nostro Made in Italy nel mondo ???? - matteosalvinimi : Valorizzare il made in Italy passa anche dalla difesa di questi settori dalla concorrenza sleale e dal mantenimento… - SirDistruggere : Molto deluso dalla Montaruli, patriota, w la patria, made in Italy, e poi viene condannata in via definitiva per av… - salernonotizie : Made In Italy, l’abbraccio del Ministro Urso alla ceramica vietrese - consual_ind : ????????????????/????????????????/?????????????? Prodotti 100% Made in Italy Per info: ? 0836.545005 -