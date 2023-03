“Ma come, già lasciati?”. È addio per la più bella coppia vip italiana: è lei a far capire tutto (Di mercoledì 1 marzo 2023) Una nuova coppia vip sarebbe arrivata al capolinea. La relazione sentimentale, venuta alla luce solamente poche settimane fa, si sarebbe già interrotta. Queste sono almeno le voci che si stanno susseguendo in queste ore, anche se non sono stati fatti annunci ufficiali. In particolare, alcuni follower si sono accorti di un paio di gesti di lei che confermerebbe indirettamente la crisi. Ci riferiamo a Melissa Satta, che non sarebbe più legata al suo fidanzato o in alternativa starebbe attraversando un momento difficilissimo col partner. Eppure Melissa Satta aveva presentato il fidanzato in maniera ufficiale, visto che si era presentato in occasione del suo ultimo compleanno. come ricordato dal sito Leggo, sembra tra l’altro che l’amore non fosse sbocciato da pochissimo, infatti in gran segreto si stavano frequentando da diversi mesi. Ora questa novità ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) Una nuovavip sarebbe arrivata al capolinea. La relazione sentimentale, venuta alla luce solamente poche settimane fa, si sarebbe già interrotta. Queste sono almeno le voci che si stanno susseguendo in queste ore, anche se non sono stati fatti annunci ufficiali. In particolare, alcuni follower si sono accorti di un paio di gesti di lei che confermerebbe indirettamente la crisi. Ci riferiamo a Melissa Satta, che non sarebbe più legata al suo fidanzato o in alternativa starebbe attraversando un momento difficilissimo col partner. Eppure Melissa Satta aveva presentato il fidanzato in maniera ufficiale, visto che si era presentato in occasione del suo ultimo compleanno.ricordato dal sito Leggo, sembra tra l’altro che l’amore non fosse sbocciato da pochissimo, infatti in gran segreto si stavano frequentando da diversi mesi. Ora questa novità ...

