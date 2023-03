“Ma che fanno Oriana e Antonella”. GF Vip 7, per il pubblico è uno choc vedere quello che succede (Di mercoledì 1 marzo 2023) Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, colpo di scena al GF Vip 7. La coppia dei Donnalisi continua ad andare incontro ad alti e bassi che mettono a dura prova il loro rapporto. E a tal proposito anche gli altri concorrenti tentano l’impossibile per mettere pace tra i due innamorati. A tal proposito è accaduto qualcosa che avrebbe lasciato senza parole i fan: la scena ha colpito l’attenzione pubblica e la gieffina è andata incontro a una cascata di apprezzamenti. Il gesto di Oriana Marzoli per Antonella Fiordelisi. Solidarietà tra donne? Tra le due il momento sembra essere stato più unico che raro, ma prima facciamo un passo indietro e capiamo cosa ha portato Oriana a compiere un gesto che ha ricevuto molti apprezzamenti da parte del pubblico a casa. Anche perché, com’è noto a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023)Fiordelisi eMarzoli, colpo di scena al GF Vip 7. La coppia dei Donnalisi continua ad andare incontro ad alti e bassi che mettono a dura prova il loro rapporto. E a tal proposito anche gli altri concorrenti tentano l’impossibile per mettere pace tra i due innamorati. A tal proposito è accaduto qualcosa che avrebbe lasciato senza parole i fan: la scena ha colpito l’attenzione pubblica e la gieffina è andata incontro a una cascata di apprezzamenti. Il gesto diMarzoli perFiordelisi. Solidarietà tra donne? Tra le due il momento sembra essere stato più unico che raro, ma prima facciamo un passo indietro e capiamo cosa ha portatoa compiere un gesto che ha ricevuto molti apprezzamenti da parte dela casa. Anche perché, com’è noto a ...

