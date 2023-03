Lutto nell’Arma dei Carabinieri | muore carabiniere a 34 anni

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Un tragico incidente che ha portato alla scomparsa di giovane vicebrigadiere di soli 34. Nonostante i soccorsi siano arrivati tempestivamente non c’è stato nulla da fare, troppo tardi. Era il suo giorno libero e si stava dedicando al suo hobby preferito: escursioni in montagna, che si è rivelato però un’arma a doppio taglio. I L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndyFontakk : RT @lvogruppo: “Vaccinatevi e non Rompete i @@. I No Vax?? Devono rimanere a casa! Bisogna rispettare le Normative Anti Covid-19 perchè han… - OSpeleologo : RT @lvogruppo: #Morteimprovvisa Chieti: Lutto nell’arma dei Carabinieri: Pasquale Flacco trovato improvvisamente morto dalla madre sulle sc… - Vincenzo12_63 : RT @lvogruppo: #Morteimprovvisa Chieti: Lutto nell’arma dei Carabinieri: Pasquale Flacco trovato improvvisamente morto dalla madre sulle sc… - sabato_ivana : RT @Adriano72197026: Lutto nell’arma dei carabinieri 55 anni arresto cardiaco - criferix : RT @Adriano72197026: Lutto nell’arma dei carabinieri 55 anni arresto cardiaco -

... ma un altromi attendeva per la perdita di Max Aue. Anche ...'unico modo con cui si può salvare una stagione della propria ... La scrittura diviene la sua- l'unica che impugnerà per ...... sciolt./doppi tagl amor/ continua sfid la vita". Traduce ... gli amici ci mettono poco a elaborare iltranne una sua ex ...'algoritmo è compresa l'idea che guerra e primavera non ...Originario di Montecorvino Rovella, Caggianese aveva sviluppato la sua carrieraprima in Sicilia e dopo la scuola da sottoufficiali, era stato nel battaglione di Bari.