Lutto nel mondo del calcio | morto ad 89 anni il francese Just Fontaine

(Di mercoledì 1 marzo 2023)neldel. E’all’età di 89, leggenda del football. Lo riporta ‘L’Equipe’., ex attaccante del Reims, dove ha giocato dal 1956 al 1962, è celebre per aver segnato il maggior numero di reti (13) in una singola edizione del Mondiale, quello in Svezia del 1958. Nato a Casablanca nel 1933, fu costretto a ritirarsi a soli 29, nel 1962, a causa dei continui infortuni. Con la maglia dello Stade de Reims ha segnato 144 reti, per un totale di 165 gol nella prima divisione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... psnapoli : Il mondo del calcio piange la scomparsa di Just #Fontaine, storico attaccante francese che scrisse un record nel 19… - infoitsport : Lutto nel mondo del calcio: è morto Just Fontaine - infoitsport : Lutto nel calcio, è morto Fontaine: aveva 89 anni - CalcioPillole : #Lutto nel mondo del calcio: scomparso #JustFontaine. - cmdotcom : Lutto nel mondo del calcio: morto Just #Fontaine, l'uomo dei record -

Ieri, il tragico epilogo che lascia sgomenti e gettaun'intera comunità.per la Francia e per il mondo del calcio in generale, per la scomparsa di una leggenda. Just ... campioni in carica della Coppa del Mondo femminile,Gruppo E. Nella foto la squadra haitiana ...Commenta per primo Si è spento a 89 anni Just Fontaine, ex calciatore e allenatore francese, ricordato soprattutto per i 13 gol che segnò ai Mondiali in Svezia del 1958 . E' il record di marcature in ...

Lutto nel mondo del calcio. E' morto all'età di 89 anni Just Fontaine, leggenda del football francese. Lo riporta 'L'Equipe'.